20 команд вступили в борьбу за Кубок Игоря Акинфеева в Химках
В городском округе Химки стартовал VIII Международный детский турнир «Кубок Игоря Акинфеева». Он объединил 20 юношеских команд из России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Турнир носит имя легендарного вратаря сборной России. На протяжении четырёх дней команды будут бороться за один из самых престижных трофеев детско-юношеского футбола.
На соревнования собрались сильнейшие футбольные академии из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Тулы, Воронежа, Донецка, Ростова-на-Дону, Самары и Брянска. Московскую область представляют СШОР «Химки» и «Мастер-Сатурн», среди зарубежных гостей – «Динамо-Минск».
«Мы сделали всё возможное, чтобы этот праздник футбола был для вас самым запоминающимся событием в жизни. Хочу пожелать вратарям классных сейвов, нападающим – классных голов, а всем ребятам – наслаждаться футболом. Спасибо огромное Московской области за то, что она принимает этот турнир уже в восьмой раз», – сказал председатель совета фонда «Страна футбола» Игоря Акинфеева Вячеслав Голубин.
Матчи турнира будут проходить до 12 августа. Игры группового этапа проводятся на стадионах «Родина» и «Новые Химки», а решающие игры, церемония награждения и гала-матч с участием звёзд российского футбола состоятся на «Арене Химки».
Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву. В первый раз Кубок Игоря Акинфеева состоялся в 2018 году и объединил детские футбольные школы Подмосковья. За восемь лет соревнования превратились в один из крупнейших международных детско-юношеских турниров. Действующий обладатель трофея – санкт-петербургский «Зенит».