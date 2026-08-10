20 команд вступили в борьбу за Кубок Игоря Акинфеева в Химках

10 августа 2026, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В городском округе Химки стартовал VIII Международный детский турнир «Кубок Игоря Акинфеева». Он объединил 20 юношеских команд из России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Турнир носит имя легендарного вратаря сборной России. На протяжении четырёх дней команды будут бороться за один из самых престижных трофеев детско-юношеского футбола.



На соревнования собрались сильнейшие футбольные академии из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Тулы, Воронежа, Донецка, Ростова-на-Дону, Самары и Брянска. Московскую область представляют СШОР «Химки» и «Мастер-Сатурн», среди зарубежных гостей – «Динамо-Минск».

«Мы сделали всё возможное, чтобы этот праздник футбола был для вас самым запоминающимся событием в жизни. Хочу пожелать вратарям классных сейвов, нападающим – классных голов, а всем ребятам – наслаждаться футболом. Спасибо огромное Московской области за то, что она принимает этот турнир уже в восьмой раз», – сказал председатель совета фонда «Страна футбола» Игоря Акинфеева Вячеслав Голубин.