В Подмосковье подали 21 тыс. онлайн-заявок на подключение к инженерным сетям

10 августа 2026, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 21 тысячи заявлений на подключение к инженерным сетям подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга размещается в разделе «Бизнесу», подразделе «Земля», вкладке «Инфраструктура и подключение».





«С помощью этой услуги можно получить в электронном виде технические условия подключения, договор о подключении объекта капитального строительства к инженерным сетям, акт о подключении, акт о готовности сетей к подаче ресурсов, а также информацию о возможности подключения к инженерным сетям для проведения аукционов аренды земли», — говорится в сообщении.