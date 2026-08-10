В Московской области за неделю оптимизировали работу восьми светофоров

10 августа 2026, 10:51

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы восьми светофоров, расположенных в Мытищах и Ленинском округе, оптимизировали специалисты Мосавтодора на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





График переключения светофоров меняют, чтобы увеличить пропускную способность перекрёстков и дорог и снизить риски ДТП.





«В Ленинском округе на адаптивный режим работы перевели четыре светофора на пересечении Володарского шоссе с улицей Василия Молокова, Островским шоссе, улицей имени С.П. Корнусова и на съезде на Молодёжный бульвар. При адаптивном режиме длительность фаз зелёного и красного света зависит от загруженности дорог», — говорится в сообщении.