В Московской области за неделю оптимизировали работу восьми светофоров
Режим работы восьми светофоров, расположенных в Мытищах и Ленинском округе, оптимизировали специалисты Мосавтодора на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
График переключения светофоров меняют, чтобы увеличить пропускную способность перекрёстков и дорог и снизить риски ДТП.
«В Ленинском округе на адаптивный режим работы перевели четыре светофора на пересечении Володарского шоссе с улицей Василия Молокова, Островским шоссе, улицей имени С.П. Корнусова и на съезде на Молодёжный бульвар. При адаптивном режиме длительность фаз зелёного и красного света зависит от загруженности дорог», — говорится в сообщении.А в Мытищах синхронизировали работу четырёх светофоров на улице Мира, сократив время ожидания для пешеходов у здания торгового центра и рядом с остановками «17-й микрорайон» и «Микрорайон Ядреево».