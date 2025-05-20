20 мая отмечается Всемирный день пчел

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
20 мая во всём мире отмечается Всемирный день пчёл — памятная дата, учреждённая Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году по инициативе Словении. Праздник приурочен ко дню рождения словенского художника и пчеловода Антона Янши, одного из основоположников современного пчеловодства, родившегося в 1734 году, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«От них зависит существование так называемых энтомофильных видов, к числу которых относятся многие дикорастущие цветковые растения, в том числе и особо охраняемые в Подмосковье. Пчелы способствуют сохранению естественных биоценозов, при этом, на фоне сокращения численности диких насекомых-опылителей, их роль в этом процессе становится все более значимой», — подчеркнул министр.
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Дайана Хусинова