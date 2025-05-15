Свадебный проект «Своя локация» привлёк уже около 80 подмосковных пар

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В преддверии летнего свадебного сезона всё больше подмосковных пар выбирают для регистрации брака выездные площадки вместо традиционного зала в ЗАГСе. Таким наблюдением поделились в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«В нашем регионе поженились уже более 12 тыс. пар, а около 15 тыс. будущих молодожёнов подали заявление и готовятся к предстоящему бракосочетанию. В свадебный сезон всё большей популярностью у наших пар пользуются выездные церемонии», – рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.На портале «Свадьба в Подмосковье» собрано более 70 основных мест для проведения свадеб. Там можно найти парки, музеи, дворцы культуры, галереи, парк-отели и коммерческие площадки. Молодожёны также могут воспользоваться удобной функцией выбора своей локации, которая может включать арт-пространства, беседки у озера, шатры в поле и другие места, соответствующие их пожеланиям. Выбранное место должно быть общедоступным, безопасным, создавать атмосферу торжества и значимости момента.
Как уточнили в министерстве, проектом «Своя локация» воспользовались уже 39 молодых семей, ещё 40 пар запланировали на этот год бракосочетание на своей площадке. Такая возможность включает выезд сотрудника ЗАГС для проведения церемонии заключения брака на выбранной локации.
Выбрать локацию для регистрации брака можно на портале. Там же можно воспользоваться услугой «Своя локация». Для этого нужно только заказать обратный звонок, заполнив специальную форму. Специалист перезвонит для обсуждения деталей в течение 15 минут.
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Лора Луганская