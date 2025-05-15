В Коломне браконьера осудили за незаконную охоту на лося

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Коломенский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор гражданину, задержанному на территории городского округа Коломна. Он незаконно застрелил из карабина лося в закрытые для охоты сроки, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Ущерб, причинённый охотничьим ресурсам Подмосковья, составил 240 тыс. рублей. Гражданин уже возместил его в полном объёме. Но это не освобождает его от наказания. По статье Уголовного кодекса «Незаконная охота» ему грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн. рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет», – пояснили в пресс-службе.Как напомнили в ведомстве, охота является незаконной, если гражданин не имеет соответствующего разрешения на ношение и хранение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охотничьего билета, охотится вне отведённых мест, в запрещённые сроки или запрещёнными способами и орудиями.
Помимо этого, незаконными считаются добыча охотничьих ресурсов больше количества, указанного в разрешении, либо добыча охотничьего животного без разрешения.
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