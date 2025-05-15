В Коломне браконьера осудили за незаконную охоту на лося

В Подмосковье разработали инновационную систему стабилизации напитков, которая обеспечивает их устойчивость на протяжении всего срока хранения и повышает стабильность на 30%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.