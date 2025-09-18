20 млн поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье с начала сезона

18 сентября 2025, 17:02

оригинал Фото: пресс-служба МТС-Юрент

Жители Подмосковья с начала сезона проката совершили около 20 млн поездок на электросамокатах. Это уже больше итоговых результатов прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.







«Популярность электросамокатов выросла многократно. Сезон кикшеринга в регионе ещё не завершили, а число поездок уже составило около 20 млн. Это превысило прошлогодние показатели. В сезоне-2024 электросамокатами воспользовались 19,6 млн раз», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.