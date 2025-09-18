20 млн поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье с начала сезона
Жители Подмосковья с начала сезона проката совершили около 20 млн поездок на электросамокатах. Это уже больше итоговых результатов прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Популярность электросамокатов выросла многократно. Сезон кикшеринга в регионе ещё не завершили, а число поездок уже составило около 20 млн. Это превысило прошлогодние показатели. В сезоне-2024 электросамокатами воспользовались 19,6 млн раз», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.Он пояснил, что большую часть поездок совершают, чтобы, например, добраться от дома до автобусной остановки или от станции на работу.
В ведомстве добавили, что наибольшее число поездок приходится на июль – 4,2 млн. Среднее расстояние за одну аренду составляет 1,5 км, а средняя продолжительность одной аренды – восемь минут. Самое большое расстояние, преодолённое за одну аренду, составило 58 км.
Сейчас в подмосковном прокате доступно 29 тыс. электросамокатов. В регионе работают свыше 15,8 тыс. парковок возле станций метро, МЦД и железнодорожных станций.