В Долгопрудном отремонтировали остановки, светофоры и дорожные ограждения

18 сентября 2025, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городском округе Долгопрудный дорожные службы провели работы по ремонту элементов инфраструктуры на региональных дорогах, сообщили в Минтрансе Московской области.