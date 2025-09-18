В Долгопрудном отремонтировали остановки, светофоры и дорожные ограждения
В городском округе Долгопрудный дорожные службы провели работы по ремонту элементов инфраструктуры на региональных дорогах, сообщили в Минтрансе Московской области.
На проспекте Ракетостроителей восстановили остекление остановки, на остановках «Станция МЦД Водники» и «ТЦ Конфитюр» убрали граффити. Кроме того, дорожники очистили знаки от незаконной рекламы на Лихачёвском проспекте, а еще закрасили надписи на проспекте Ракетостроителей и Парковой улице.
Отремонтировали светофоры на Лётной улице, проспекте Ракетостроителей и Московской улице. Обновили дорожную разметку на 1-й Советской и Дирижабельной улицах и разметку пешеходного перехода на Новом шоссе. Привели перила в надлежащий вид.
В ходе работ по летнему содержанию дорожники по всему Подмосковью восстанавливают разметку, ремонтируют элементы инфраструктуры и следят за состоянием проезжей части, тротуаров и посадочных площадок.
