В Чехове досрочно отремонтировали проезжую часть путепровода на М-2

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Чехове завершили досрочный ремонт проезжей части путепровода на 62-м км федеральной трассы М-2 «Крым». Работы планировали закончить к концу года, однако движение открыли раньше срока, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».



Дорожники заменили балки пролётного строения, сопряжение и деформационные швы, уложили новое покрытие и обновили барьерное ограждение.

Сейчас продолжают работы в подмостовом пространстве для укрепления несущих конструкций. Полностью завершить ремонт планируют во II квартале 2026 года.
Ирина Паршина

