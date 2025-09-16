В Чехове досрочно отремонтировали проезжую часть путепровода на М-2
В Чехове завершили досрочный ремонт проезжей части путепровода на 62-м км федеральной трассы М-2 «Крым». Работы планировали закончить к концу года, однако движение открыли раньше срока, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
Дорожники заменили балки пролётного строения, сопряжение и деформационные швы, уложили новое покрытие и обновили барьерное ограждение.
Сейчас продолжают работы в подмостовом пространстве для укрепления несущих конструкций. Полностью завершить ремонт планируют во II квартале 2026 года.