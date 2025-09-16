В Чехове досрочно отремонтировали проезжую часть путепровода на М-2

16 сентября 2025, 17:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Чехове завершили досрочный ремонт проезжей части путепровода на 62-м км федеральной трассы М-2 «Крым». Работы планировали закончить к концу года, однако движение открыли раньше срока, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».







Дорожники заменили балки пролётного строения, сопряжение и деформационные швы, уложили новое покрытие и обновили барьерное ограждение.