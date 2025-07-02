20 подмосковных блогеров вошли в федеральную команду «Министерства контента»

02 июля 2025, 11:50

оригинал Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

На программе «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвели итоги конкурсного отбора участников. Из более чем 8 тысяч заявителей были выбраны 600 человек, в числе которых 20 представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.







«Министерство контента» является одной из первых программ, объединяющей блогеров и представителей органов власти в одной миссии: готовить лидеров мнений, способных транслировать правильные ценности и делать это профессионально. (…) На участие в программе поступило 8 352 заявки от жителей всех регионов России. 600 сильнейших скоро начнут обучение», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.