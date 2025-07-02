20 подмосковных блогеров вошли в федеральную команду «Министерства контента»
На программе «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвели итоги конкурсного отбора участников. Из более чем 8 тысяч заявителей были выбраны 600 человек, в числе которых 20 представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
«Министерство контента» является одной из первых программ, объединяющей блогеров и представителей органов власти в одной миссии: готовить лидеров мнений, способных транслировать правильные ценности и делать это профессионально. (…) На участие в программе поступило 8 352 заявки от жителей всех регионов России. 600 сильнейших скоро начнут обучение», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.В рамках программы блогеры пройдут обучение по ключевым сферам жизни страны, включая агротехнологии, здравоохранение, науку и образование, туризм, творчество и культуру. По итогам этого обучения 150 лучших участников программы пройдут на следующий этап трека, который стартует в августе.