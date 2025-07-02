В Шатуре провели митинги, посвященные Дню ветеранов боевых действий

02 июля 2025, 09:41

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Митинги, приуроченные ко Дню ветеранов боевых действий, состоялись 1 июля на территории муниципального округа Шатура. Мероприятия провели у памятника «Ангел добра» в городе Шатура и у мемориала воинам-интернационалистам в Рошале. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Участие в митингах приняли председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов, замглавы округа Сергей Пигуль и военный комиссар муниципальных округов Шатура и Егорьевск, подполковник Рамиз Рамазанов.





«День ветеранов боевых действий — это день памяти о том, как наши ребята — рядовые, сержанты, офицеры — ценой собственной жизни защищали нашу Родину и её интересы за пределами нашей страны. Эта дата объединяет нас, ветеранов, участвовавших в разное время в разных военных конфликтах», — сказал Василий Карпов.