В Дмитрове капитально отремонтируют детский сад

02 июля 2025, 10:41

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Капитальный ремонт планируется провести в здании дошкольного отделения гимназии «Логос» в подмосковном Дмитрове. Сейчас подряд на работы выставлен на открытые электронные торг, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике.







«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать детсад, расположенный по адресу: город Дмитров, Кропоткинская улица, дом «№87, а также поставить туда всё необходимое оборудование. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.