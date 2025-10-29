В подмосковном лесу задержали вооружённого браконьера
Вооружённого браконьера и трёх его сообщников лично задержал по горячим следам замначальника Территориального отдела № 1 Управления государственного охотничьего контроля Комлесхоза Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Незаконная охота проходила в лесу на границе Наро-Фоминского и Рузского округов.
Нарушители не успели далеко уйти. Их оказалось четверо: после задержания один из них признался в убийстве животного, а остальные рассказали, что помогали разделывать тушу.«Инспектор получил сигнал о нарушении и немедленно выехал на место. Вскоре он обнаружил свежеразрезанную тушу лося, рядом с которой были следы нескольких человек, и отправился вдогонку», — говорится в сообщении.