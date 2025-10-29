В подмосковном лесу задержали вооружённого браконьера

29 октября 2025, 13:17

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Вооружённого браконьера и трёх его сообщников лично задержал по горячим следам замначальника Территориального отдела № 1 Управления государственного охотничьего контроля Комлесхоза Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Незаконная охота проходила в лесу на границе Наро-Фоминского и Рузского округов.



