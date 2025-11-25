Достижения.рф

В лесу под Подольском убирают неликвидную древесину

Работы по уборке неликвидной древесины проводят на территории Мещерского участкового лесничества рядом с деревней Борьево округа Подольск. Информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области разметила в социальных сетях ведомства.



Уборка неликвидной древесины направлена на оздоровление лесной экосистемы. Работа проводится следующим образом: аварийные и поваленные деревья рубят на части и укладывают в поленницы, которые оставляют в лесу для естественного перегнивания.

«В настоящее время работы у деревни Борьево выполнили на площади 0,8 гектара. Их качество соответствует техническому заданию», — отметил старший участковый лесничий Подольского филиала «Мособллеса» Сергей Корольков.
Областной Комлесхоз регулярно размещает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Мособл Комлес» актуальные новости о состоянии подмосковных лесов, работах по их защите и восстановлению, а также об охотничьих сезонах и борьбе с браконьерами.
