В лесу под Подольском убирают неликвидную древесину

25 ноября 2025, 12:41

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Работы по уборке неликвидной древесины проводят на территории Мещерского участкового лесничества рядом с деревней Борьево округа Подольск. Информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области разметила в социальных сетях ведомства.





Уборка неликвидной древесины направлена на оздоровление лесной экосистемы. Работа проводится следующим образом: аварийные и поваленные деревья рубят на части и укладывают в поленницы, которые оставляют в лесу для естественного перегнивания.





«В настоящее время работы у деревни Борьево выполнили на площади 0,8 гектара. Их качество соответствует техническому заданию», — отметил старший участковый лесничий Подольского филиала «Мособллеса» Сергей Корольков.