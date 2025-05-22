Подмосковные «Чеховские медведи» выиграли бронзовые медали Суперлиги

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Гандбольный клуб «Чеховские медведи» из Подмосковья завоевал бронзовые медали чемпионата России, обыграв команду «Виктор» из Ставрополя. Итоговый счёт второго матча финальной серии за третье место составил 27:22 в пользу подмосковной команды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Мы знаем, что «Виктор» дома при своих болельщиках играет только на победу. Я думаю, что все прекрасно слышали этот гул трибун. На протяжении всего сезона чемпионата России ставропольцы лишь один раз проиграли на домашней площадке. А у нас была лишь одна установка – выиграть. И нам это удалось», — сказал разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов, которого признали лучшим игроком матча.
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