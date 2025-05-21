Сборная Подмосковья выиграла Всероссийские соревнования по хоккею на траве

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Юниорская сборная Московской области по хоккею на траве завоевала золото Всероссийских соревнований «Юность России». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Соревнования проводили по круговой системе. Подмосковные хоккеистки одержали уверенные победы по всех играх, суммарно забив в ворота соперниц 57 мячей и пропустив лишь два. В итоге сборная Московской области выиграла турнир. Вице-чемпионом стала команда Москвы, а бронзовым призёром – сборная Татарстана», – рассказали в министерстве.Там отметили, что представительницы Московской области удостоились и индивидуальных наград. Так, Алёна Ладышкина стала лучшим вратарём соревнований, а Кристина Быкова – лучшим игроком.
Турнир «Юность России» с участием семи команд из разных регионов проходили в Крымске 11-19 мая. Всероссийские соревнования являлись отбором на VI Летнюю Спартакиаду молодёжи по хоккею на траве, финал которой состоится в Казани с 1 по 10 августа.
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