200 школьников и учителей собрались на встречу с клириком Пушкинского благочиния
Настоятель Страстного храма деревни Артёмово игумен Феофан (Замесов) провёл традиционную встречу с учащимися Ашукинского общеобразовательного комплекса. Мероприятие было приурочено к Рождеству Христову и Крещению Господню, рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Священник рассказал школьникам о значении пришествия Спасителя в мир, об истории Рождественских событий, о важности соответствия поступков человека Божьим заповедям.
Во встрече принял участие зампредседателя Совета ветеранов Софринской бригады Росгвардии подполковник Николай Федотов.
Отец Феофан вручил ребятам сладости, книги духовной тематики, иконы и православные календари. В актовом зале присутствовали около 200 учащихся, классные руководители и педагоги школы.
Читайте также: