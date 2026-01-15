Достижения.рф

200 школьников и учителей собрались на встречу с клириком Пушкинского благочиния

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Настоятель Страстного храма деревни Артёмово игумен Феофан (Замесов) провёл традиционную встречу с учащимися Ашукинского общеобразовательного комплекса. Мероприятие было приурочено к Рождеству Христову и Крещению Господню, рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.



Священник рассказал школьникам о значении пришествия Спасителя в мир, об истории Рождественских событий, о важности соответствия поступков человека Божьим заповедям.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Во встрече принял участие зампредседателя Совета ветеранов Софринской бригады Росгвардии подполковник Николай Федотов.

Отец Феофан вручил ребятам сладости, книги духовной тематики, иконы и православные календари. В актовом зале присутствовали около 200 учащихся, классные руководители и педагоги школы.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0