200 школьников и учителей собрались на встречу с клириком Пушкинского благочиния

15 января 2026, 21:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Настоятель Страстного храма деревни Артёмово игумен Феофан (Замесов) провёл традиционную встречу с учащимися Ашукинского общеобразовательного комплекса. Мероприятие было приурочено к Рождеству Христову и Крещению Господню, рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.