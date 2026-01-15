В Ивантеевке откроется Школа креативных индустрий для детей
Школа креативных индустрий откроется в этом году на базе Ивантеевского филиала Пушкинской детской школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках школы с ребятами будут заниматься по трём направлениям: дизайн, современная электронная музыка и звукорежиссура.
«Пройти обучение смогут 60 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В Школе креативных индустрий их научат создавать проекты в области искусств и цифровых технологий», — говорится в сообщении.Программа стартует 1 сентября.
Ранее сообщалось, что на Дачной улице в городе Красноармейск Пушкинского округа открывается каток с естественным льдом. Для посетителей будут работать пункты проката и заточки коньков, а также тёплые раздевалки.