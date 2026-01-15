Достижения.рф

В Ивантеевке откроется Школа креативных индустрий для детей

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Школа креативных индустрий откроется в этом году на базе Ивантеевского филиала Пушкинской детской школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В рамках школы с ребятами будут заниматься по трём направлениям: дизайн, современная электронная музыка и звукорежиссура.

«Пройти обучение смогут 60 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В Школе креативных индустрий их научат создавать проекты в области искусств и цифровых технологий», — говорится в сообщении.
Программа стартует 1 сентября.

Лев Каштанов

