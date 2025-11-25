2000 человек присоединились к фестивалю настольного тенниса в МЕГЕ Химки
В МЕГЕ Химки провели фестиваль настольного тенниса, который объединил более 2000 жителей Подмосковья. Соревнования организовали на площадке фуд-корта «Вкусный бульвар», сообщили в Минспорта Московской области.
Фестиваль стал частью подготовки к открытию новой спортивной площадки в МЕГЕ Химки: в феврале 2026 года откроют зал площадью 1200 м². Он станет тренировочной базой сборной Московской области по настольному теннису и будет доступен для всех желающих, независимо от возраста и уровня подготовки.Гендиректор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев отметил, что Московская область год за годом уверенно повышает свой рейтинг. Часто он сам ходит на тренировки, чтобы прочувствовать сложность игры.
Для гостей подготовили насыщенную программу:
- любительский турнир,
- мастер-классы от стных спортсменов,
- автограф-сессии,
- свободную игру,
- детские и семейные активности.
Директор по развитию ФНТР Софья Каранфил отметила, что фестиваль — отличная возможность привлечь новых любителей игры и показать, что она может быть доступной каждому.
По словам управляющей торговым центром МЕГА Химки Юлии Урасовой, фестиваль стал хорошей проверкой для будущего клуба настольного тенниса.
Фестиваль настольного тенниса прошел в Химках 22 ноября 2025 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».