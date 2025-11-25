2000 человек присоединились к фестивалю настольного тенниса в МЕГЕ Химки

25 ноября 2025, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В МЕГЕ Химки провели фестиваль настольного тенниса, который объединил более 2000 жителей Подмосковья. Соревнования организовали на площадке фуд-корта «Вкусный бульвар», сообщили в Минспорта Московской области.





Фестиваль стал частью подготовки к открытию новой спортивной площадки в МЕГЕ Химки: в феврале 2026 года откроют зал площадью 1200 м². Он станет тренировочной базой сборной Московской области по настольному теннису и будет доступен для всех желающих, независимо от возраста и уровня подготовки.

​Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Гендиректор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев отметил, что Московская область год за годом уверенно повышает свой рейтинг. Часто он сам ходит на тренировки, чтобы прочувствовать сложность игры.



Для гостей подготовили насыщенную программу:

любительский турнир,

мастер-классы от стных спортсменов,

автограф-сессии,

свободную игру,

детские и семейные активности.

​Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

