Подмосковные конькобежцы-юниоры завоевали три медали всероссийских соревнований
Одну золотую и две серебряные медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях памяти Б.А. Шилкова среди юниоров и юниорок. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Золото турнира выиграл Савелий Пронин из Коломны.
«Савелий оказался лучшим среди юношей на дистанции 500 метров. Второе место занял конькобежец из Иркутской области, а на третью ступень пьедестала почёта поднялся москвич», — говорится в сообщении.Кроме того, Савелий Пронин стал вторым по итогам забега на 1000 метров, уступив победу спортсмену из Иркутской области. И ещё одну серебряную медаль Подмосковью принесла коломчанка Мария Логинова на дистанции 500 метров.
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 20 по 23 ноября.