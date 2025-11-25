Юные дзюдоисты из Ивантеевки завоевали четыре медали всероссийского турнира

25 ноября 2025, 10:35

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Три золотые и одну серебряную завоевали ученики спортшколы города Ивантеевка Пушкинского округа на Всероссийских соревнования по дзюдо, посвящённых памяти Героя России Владимира Бурцева. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир проходил в Старом Осколе, в нём участвовали спортсмены общества «Динамо» 2009-2011 годов рождения из Краснодара, Подмосковья, Липецкой, Курской, Воронежской и Белгородской областей.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись представители Ивантеевки Ксения Круглова, Алёна Доланча и Даниил Рыськин, а серебряную медаль выиграл Иван Малков», — говорится в сообщении.

