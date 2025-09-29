20,7 тыс. человек посетили губернаторские карусели за последнюю неделю месяца

29 сентября 2025, 14:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

За последнюю неделю сентября губернаторские карусели проекта «Сказка» в Подмосковье посетили 20,74 тыс. человек. Как сообщили в Минблагоустройства Московской области, самый популярный аттракцион оказался в Домодедово — 2,1 тыс. гостей.







Второе и третье места по посещаемости заняли карусели в Ногинске и Одинцово. Там прокатились 1,7 тыс. и 1,2 тыс. человек соответственно. Для сравнения, летом при хорошей погоде каждый из восьми аттракционов принимает примерно 3,5 тыс. посетителей еженедельно.