В ЖК «1-й Южный» завершили благоустройство общественной территории

29 сентября 2025, 09:46

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Ленинском городском округе завершено благоустройство общественного пространства первой очереди жилого комплекса «1-й Южный», реализуемого ГК ФСК под брендом «1-й ДСК», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.





На площади 8,3 тыс. кв. метров создали универсальное игровое пространство, спроектированное по принципам инклюзивности и многофункциональности.



Территория выполнена в форме круга и разделена на несколько зон: детскую игровую, две площадки для отдыха с разными форматами активности, спортивные зоны, а также отдельное пространство для пожилых жителей.



Центром территории стал девятиметровый канатный игровой комплекс, предназначенный для развития координации у детей. Вокруг него установили круговые качели диаметром 25 метров с классическими сиденьями и «гнёздами».



Зона отдыха для релаксации оборудована гамаками, а для активного досуга — столами для пинг-понга. Для старшего поколения обустрили пергола с 27-метровой скамьёй, которая создает теневое пространство. Спортивные площадки оснащены современными тренажёрами, соответствующими требованиям безопасности.



В рамках озеленения высадили около 60 лиственных деревьев. Территория открыта для всех жителей и рассчитана на разные возрастные группы, способствуя активному отдыху и общению.



ЖК «1-й Южный» включает 14 домов высотой 24–25 этажей. Сейчас строятся пять корпусов, детский сад на 330 мест и школа на 1 250 учеников. Реализация комплекса предусмотрена в три этапа.

