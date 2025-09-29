В Реутове на форуме «Управдом» обсудили вопросы ЖКХ и благоустройства
В городском округе Реутов провели форум «Управдом», где жители обсудили ключевые вопросы ЖКХ. Во встрече приняли участие председатели советов домов, активные жители, руководители управляющих компаний, представители ключевых ресурсоснабжающих компаний и ведомств, сообщили в местной Администрации.
Заместитель Главы Реутова Владимир Климов подчеркнул важность совместной работы для решения актуальных задач в сфере ЖКХ. Первым был рассмотрен вопрос хода исполнения решений, принятых на предыдущем форуме.
На площадке также обсудили благоустройство, платные парковки, ремонт дорог и готовность округа к отопительному сезону. Представитель теплосети сообщил, что городской округ Реутов полностью готов к зиме.
Безопасность газового оборудования стала одной из ключевых тем. Представитель «Мособлгаза» Ольга Лидер объяснила гостям мероприятия, как проверяют старые внутридомовые газопроводы и проводят техническую диагностику.
Начальник ОУУП и ПДН МУ МВД России «Балашихинское», подполковник полиции Ратибор Котов рассказал о взаимодействии участковых с председателями советов домов для обеспечения правопорядка на территориях. Финансовые вопросы осветила руководитель местного отделения «МосОблЕИРЦ» Олеся Ванюшина, рассказав о начислениях за горячее и холодное водоснабжение и процедуре внесения сведений о поверенных приборах учета.
В конце форума жители смогли задать вопросы напрямую специалистам и получили все необходимые консультации.
Читайте также: