В Реутове на форуме «Управдом» обсудили вопросы ЖКХ и благоустройства

29 сентября 2025, 13:39

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов

В городском округе Реутов провели форум «Управдом», где жители обсудили ключевые вопросы ЖКХ. Во встрече приняли участие председатели советов домов, активные жители, руководители управляющих компаний, представители ключевых ресурсоснабжающих компаний и ведомств, сообщили в местной Администрации.