Благоустройство набережной озера Травинское завершат в ноябре

29 сентября 2025, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Закончить все работы по обновлению набережной озера Травинское в городском округе Пушкинский планируют в ноябре. Такой срок назвали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.





Реконструкция продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Территория площадью три гектара преобразится в комфортное место для отдыха жителей и гостей Подмосковья.

«Сейчас на объекте строят различные сооружения. Параллельно прокладываются инженерные коммуникации, укладывают плитку и озеленяют территорию. В обновлённом парке появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также два мемориала памяти жертв блокады», – рассказали о планах в ведомстве.