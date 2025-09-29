Благоустройство набережной озера Травинское завершат в ноябре
Закончить все работы по обновлению набережной озера Травинское в городском округе Пушкинский планируют в ноябре. Такой срок назвали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Реконструкция продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Территория площадью три гектара преобразится в комфортное место для отдыха жителей и гостей Подмосковья.
«Сейчас на объекте строят различные сооружения. Параллельно прокладываются инженерные коммуникации, укладывают плитку и озеленяют территорию. В обновлённом парке появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также два мемориала памяти жертв блокады», – рассказали о планах в ведомстве.В проекте предусмотрено обустройство кафе с торговым павильоном, игровых комплексов для детей и зоны для занятий уличным фитнесом.
Для тех, кто предпочитает спокойное времяпрепровождение, установят скамейки, качели и амфитеатр. Открытые деревянные настилы у воды позволят наслаждаться живописными видами озера.