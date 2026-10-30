210 подмосковных студентов начали занятия в осенней Школе вожатых
В Мытищах открыли осеннюю Школу вожатых студенческих отрядов Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
К образовательному проекту присоединились студенты колледжей и вузов, желающие освоить профессию вожатого и в следующем году работать в детских оздоровительных лагерях.
«Педагогическое направление – одно из самых востребованных в студенческих отрядах Подмосковья. Летом более 3000 бойцов работали вожатыми в детских лагерях Московской области, других регионов России и Белоруссии. В этом году к осенней Школе присоединились ещё 210 студентов. Они пройдут профессиональную подготовку и получат документ государственного образца», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Участники изучат основы педагогики и возрастной психологии, методы организации детского коллектива, проведения воспитательных мероприятий, разрешения конфликтных ситуаций.
«Школа вожатых – первый шаг для многих ребят, которые хотят работать в студенческих педагогических отрядах. Здесь они получают профессиональную базу и учатся работать в команде. Для нас важно, чтобы каждый участник не только подготовился к работе в детском лагере, но и нашёл в студенческих отрядах возможности для дальнейшего развития», – сказал командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.Будущие вожатые учатся разрабатывать программы отрядной деятельности, проводить мероприятия, взаимодействовать с детьми разных возрастов, находить решения в нестандартных ситуациях. Практический блок направлен на развитие навыков коммуникации, командной работы и организации детского досуга.
По итогам обучения и прохождения итоговой аттестации участники получат документ государственного образца, подтверждающий профессиональную подготовку. Это позволит им устроиться работать в детские оздоровительные лагеря в качестве вожатых.
Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Желающие стать частью большой команды будущих наставников могут обратиться за подробной информацией по почте mosoblrso@mail.ru.