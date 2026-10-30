210 подмосковных студентов начали занятия в осенней Школе вожатых

30 октября 2026, 20:31

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Мытищах открыли осеннюю Школу вожатых студенческих отрядов Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.





К образовательному проекту присоединились студенты колледжей и вузов, желающие освоить профессию вожатого и в следующем году работать в детских оздоровительных лагерях.

«Педагогическое направление – одно из самых востребованных в студенческих отрядах Подмосковья. Летом более 3000 бойцов работали вожатыми в детских лагерях Московской области, других регионов России и Белоруссии. В этом году к осенней Школе присоединились ещё 210 студентов. Они пройдут профессиональную подготовку и получат документ государственного образца», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО

«Школа вожатых – первый шаг для многих ребят, которые хотят работать в студенческих педагогических отрядах. Здесь они получают профессиональную базу и учатся работать в команде. Для нас важно, чтобы каждый участник не только подготовился к работе в детском лагере, но и нашёл в студенческих отрядах возможности для дальнейшего развития», – сказал командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.