Около 200 человек собрал в Одинцове чемпионат по настольной игре «Моё Подмосковье»

30 октября 2026, 19:45

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Одинцовском городском округе состоялся финал третьего областного чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье». Его провела Мособлдума совместно с региональным отделением Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых», сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Мероприятие было посвящено двум знаковым датам года: 65-летию полёта Юрия Гагарина и 70-летию запуска первого искусственного спутника Земли.



В финал вышли 63 команды из разных округов Московской области, победивших в отборочном и муниципальном турах. В этом году к школьникам впервые присоединились студенты колледжей. Всего в мероприятии приняли участие порядка 200 человек.

«Игра поможет вам полюбить и ещё лучше узнать наше Подмосковье. Игра посвящена космосу. Так будьте космическими, творите, не бойтесь, побеждайте! Удачи и честной победы», – приветствовал участников председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Олег Жолобов.

О. Жолобов (Фото: пресс-служба Мособлдумы)