Около 200 человек собрал в Одинцове чемпионат по настольной игре «Моё Подмосковье»
В Одинцовском городском округе состоялся финал третьего областного чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье». Его провела Мособлдума совместно с региональным отделением Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых», сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Мероприятие было посвящено двум знаковым датам года: 65-летию полёта Юрия Гагарина и 70-летию запуска первого искусственного спутника Земли.
В финал вышли 63 команды из разных округов Московской области, победивших в отборочном и муниципальном турах. В этом году к школьникам впервые присоединились студенты колледжей. Всего в мероприятии приняли участие порядка 200 человек.
«Игра поможет вам полюбить и ещё лучше узнать наше Подмосковье. Игра посвящена космосу. Так будьте космическими, творите, не бойтесь, побеждайте! Удачи и честной победы», – приветствовал участников председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Олег Жолобов.
Командам предстояло пройти шесть таймов, однако жюри приняло решение провести дополнительный, седьмой. По итогам всех раундов в каждой из категорий определились тройка команд-лидеров, набравших наибольшее количество баллов.
Призовые места на чемпионате среди школьников заняли команды Красногорска, Коломны и Долгопрудного. У студентов лучшими стали коллективы из Воскресенска, Богородского городского округа и Дмитровского муниципального округа.
Настольная игра «Моё Подмосковье» была создана Мособлдумой в 2023 году. Она в интерактивной форме знакомит участников с историей, культурой и уникальными особенностями региона. Играть можно в школах, колледжах, вузах, библиотеках и молодёжных центрах Подмосковья.