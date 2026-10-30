В Детском центре из кишечника маленькой девочки достали косметический спонж

30 октября 2026, 20:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из тонкой кишки юной пациентки косметический спонж. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Девочку с жалобами на сильную боль в животе, рвоту и отсутствие стула доставила в клинику бригада скорой помощи. Медики диагностировали у ребёнка кишечную непроходимость и госпитализировали в хирургическое отделение.



Как выяснилось во время операции, девочка проглотила косметический спонж, который находился в организме около пяти дней.

«Мы выполнили пациентке лапаротомию и аккуратно извлекли инородное тело. В ходе операции обнаружили некроз участка тонкой кишки, где находился предмет. К сожалению, этот участок был нежизнеспособен, и его пришлось удалить с помощью ультразвукового коагулятора. Двухчасовая операция прошла успешно, без осложнений», – рассказал хирург Мухтар Мамедов.