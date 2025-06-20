22% самозанятых, малых и средних предприятий в ЦФО работают в Подмосковье
Компании малого и среднего бизнеса Подмосковья обеспечивают работой около четверти населения региона. Такие данные на полях Петербургского международного экономического форума привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Подмосковье стабильно входит в число регионов-лидеров по количеству субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Сегодня в регионе работают более 472 тыс. субъектов МСП и почти 876 тыс. физлиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Таким образом, 22% предпринимателей Центрального федерального округа, относящихся к МСП и самозанятым, работают в Подмосковье», – уточнила Зиновьева.Она добавила, что с начала года количество МСП и самозанятых в Московской области суммарно увеличилось примерно на 100 тыс.