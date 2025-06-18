В Щёлкове построят производство специй и соусов за 3 млрд рублей
В Щёлкове появится производственно-складской комплекс по выпуску специй, приправ и соусов. Соглашение заключено в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Документ подписали зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и крупный российский поставщик сырья для пищевой промышленности – компания «КОЛВИ».
Компания активно развивает собственное производство. Помимо действующего дочернего предприятия «Русская Бакалейная Компания» в Щёлкове, планируется запуск нового крупного производства приправ и соусов.
«Площадь предприятия превысит 20 тыс. кв. м. Оно будет выпускать 3 тыс. тонн приправ и соусов ежемесячно. Инвестиции в проект составляют 3 млрд рублей. На производстве создадут 400 рабочих мест. Полностью реализовать проект планируют к 2028 году», – рассказала Зиновьева.«КОЛВИ» более 15 лет является крупным поставщиком ингредиентов для пищевой продукции. Это консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса, ароматизаторы и другие пищевые добавки. Компания также производит специи и приправы, смеси быстрого приготовления. Продукция представлена в России, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и других странах.