В Щёлкове построят производство специй и соусов за 3 млрд рублей

18 июня 2025, 19:05

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО / Александра Степанова

В Щёлкове появится производственно-складской комплекс по выпуску специй, приправ и соусов. Соглашение заключено в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Документ подписали зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и крупный российский поставщик сырья для пищевой промышленности – компания «КОЛВИ».



Компания активно развивает собственное производство. Помимо действующего дочернего предприятия «Русская Бакалейная Компания» в Щёлкове, планируется запуск нового крупного производства приправ и соусов.



«Площадь предприятия превысит 20 тыс. кв. м. Оно будет выпускать 3 тыс. тонн приправ и соусов ежемесячно. Инвестиции в проект составляют 3 млрд рублей. На производстве создадут 400 рабочих мест. Полностью реализовать проект планируют к 2028 году», – рассказала Зиновьева.