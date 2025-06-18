В Подмосковье запустят импортозамещающее производство заменителей молока
В Подмосковье появится полностью локализованное производство молочных смесей – заменителей грудного молока. Соответствующий документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Соглашение о сотрудничестве министерство заключило с Российским фондом прямых инвестиций и производителем молочной продукции «Мулти Милк».
«Участок под строительство высокотехнологичного комплекса по производству сухих молочных смесей для детей передан инвестору в Можайском округе по льготной программе. Объём планируемых инвестиций составит до 15 млрд рублей. Благодаря реализации проекта в регионе появятся свыше 170 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Особенностью предприятия станет использование исключительно местного сырья – натурального молока от фермерских хозяйств и агропромышленных предприятий региона. Продукцию будут поставлять по всей России и на экспорт в другие страны.