В Жуковском будут производить комплектующие для самолётов
В государственном индустриальном парке Жуковского появится производство комплектующих для самолётов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Производственные мощности за счёт его строительства увеличит компания «Альфа-М», занимающаяся разработкой и производством лёгких воздушных судов.
Соглашение о реализации инвестиционного проекта на Петербургском экономическом форуме подписали зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и замгендиректора АО «НПП «АЛЬФА-М» Виталий Кольдяев.
«На новом заводе будут производить авиационные компоненты и комплектующие для новых и действующих самолётов. Суммарный объём инвестиций в расширение производственной площадки превысит 700 млн рублей. Компания планирует создать не менее 200 рабочих мест. Весь проект будет реализован до конца 2030 года», – рассказала Зиновьева.Одна из главных целей нового инвестпроекта – привлечь новых специалистов. На предприятии смогут найти работу как специалисты без опыта работы, так и высококвалифицированные сотрудники с техническим образованием – инженеры, технологи и конструкторы. Фото: пресс-служба компании АО НПП «Альфа-М»