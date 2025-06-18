В Жуковском будут производить комплектующие для самолётов

18 июня 2025, 18:07

оригинал Фото: пресс-служба компании АО НПП «Альфа-М»

В государственном индустриальном парке Жуковского появится производство комплектующих для самолётов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Производственные мощности за счёт его строительства увеличит компания «Альфа-М», занимающаяся разработкой и производством лёгких воздушных судов.





Соглашение о реализации инвестиционного проекта на Петербургском экономическом форуме подписали зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и замгендиректора АО «НПП «АЛЬФА-М» Виталий Кольдяев.



«На новом заводе будут производить авиационные компоненты и комплектующие для новых и действующих самолётов. Суммарный объём инвестиций в расширение производственной площадки превысит 700 млн рублей. Компания планирует создать не менее 200 рабочих мест. Весь проект будет реализован до конца 2030 года», – рассказала Зиновьева.