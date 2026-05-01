В Подмосковье прошла VIII открытая военно-патриотическая игра «ЮНАРМИЯ, ВПЕРЁД!»

01 мая 2026, 14:13

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялся восьмой сезон масштабной военно-патриотической игры «ЮНАРМИЯ, ВПЕРЁД!», приуроченной к 81-й годовщине Великой Победы. Традиционно соревнования проходят при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.







Соревнования проводились в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе сообщила, что мероприятие проводится уже восьмой раз.

«В этом году в ней приняли участие более 850 юношей и девушек. Это ребята из Подмосковья, Калужской и Тульской областей, а также из Луганской Народной Республики. Всего 123 команды », — добавила Швелидзе.

Программа состояла из десяти испытаний, которые проверяли не только физическую выносливость, но и глубокие теоретические знания участников. Состязания включали смотр строя и песни, имитационную стрельбу из автомата Калашникова, защиту от оружия массового поражения, а также прохождение азимутального маршрута. В теоретическом разделе участники демонстрировали свои знания в области инженерной подготовки, воинских званий Вооружённых Сил Российской Федерации и участвовали в викторине, посвящённой истории Великой Отечественной войны и специальной военной операции.



Одним из самых захватывающих и технически сложных испытаний стал комплексный марш-бросок. Командам предстояло преодолеть «болото», выполнить элементы альпинизма и транспортировать «пострадавшего». Также ребята прошли испытание «мышеловка», которое является классическим элементом полосы препятствий и проверяет бойцов на выносливость и самообладание. Участники должны были максимально быстро и технично проползти под каскадом горизонтальных барьеров, установленных на высоте всего 50 сантиметров от земли. Этот этап требовал предельной концентрации: важно было не задеть конструкцию и при этом сохранять темп движения всей группы.

«Для меня "ЮНАРМИЯ, ВПЕРЁД!" — это возможность проверить себя в условиях, близких к реальным. Проходя все испытания, мы учимся действовать слаженно, всей командой. А еще это возможность познакомиться с ребятами из других регионов и найти новых друзей», — поделилась впечатлениями участница игры Алиса Конищева из Наро-Фоминска.

Юнармейцы продемонстрировали свои навыки в быстром развертывании пожарных линий, умении снаряжать магазин автомата Калашникова и управлении современными системами навигации беспилотных летательных аппаратов.

«За десять этапов ребята осваивают навыки, которые могут пригодится в жизни: от оказания первой помощи до работы в команде и принятия решений в стрессовой ситуации. Мы видим, как участники растут: становятся собраннее, увереннее, учатся поддерживать друг друга. Именно это — главная цель игры: подготовить поколение, которое умеет действовать, а не ждать», — отметил начальник Штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области Евгений Лукошников.

По результатам соревнований первое место заняла команда «Орленок» из Чехова. Вторыми стали команды «Варяг» и «Фортуна» из Подольска, а также «Патриоты Отечества» из Домодедово. Третье место разделили «Кадеты лицея № 1» из Ступино, «Варяг» из Чехова, «Легион» из Домодедово, «СТАЛЬ» из Электростали, «Молодая Гвардия» из Подольска, «Допризывник» из Ногинска, «Пересвет» из Серпухова и «Сборная Юнармии» из Мытищ.



В номинации «Друзья Подмосковья» первое место досталось команде «Щит и Меч» из Тульской области, второе — «Стражам порядка» из Калужской области, а третье — «Сталиногорскому рубежу» из Тульской области.