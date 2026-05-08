23-летний житель Дмитрова отдал телефонным мошенникам миллион рублей
Телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ и других силовых структур, выманили у 23-летнего жителя Дмитрова миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Злоумышленники звонили молодому человеку в течение нескольких дней и убедили, что с его банковских счетов финансируют экстремистов на территории Украины.
«Аферисты сказали жертве, что единственный способ сохранить деньги и избежать уголовной ответственности — это обналичить все сбережения и передать их инкассатору для декларирования», — говорится в сообщении.Молодой человек так и сделал, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Полицейские по записям с камер видеонаблюдения вычислили курьера и задержали его в Москве. Оказалось, что это 25-летний приезжий из Красноярского края. Он рассказал, что тоже является жертвой мошенников, потому что думал, что действует по указанию силовиков.
Курьера посадили под домашний арест. Ведётся розыск остальных участников преступной схемы.