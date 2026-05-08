23-летний житель Дмитрова отдал телефонным мошенникам миллион рублей

08 мая 2026, 11:34

Телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ и других силовых структур, выманили у 23-летнего жителя Дмитрова миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Злоумышленники звонили молодому человеку в течение нескольких дней и убедили, что с его банковских счетов финансируют экстремистов на территории Украины.





«Аферисты сказали жертве, что единственный способ сохранить деньги и избежать уголовной ответственности — это обналичить все сбережения и передать их инкассатору для декларирования», — говорится в сообщении.