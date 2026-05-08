Появились новые подробности о сестре умершего в Приморье мальчика

Сестру умершего от менингита мальчика из Приморского края выписали из больницы
В Приморье из больницы выписали сестру мальчика, предположительно скончавшегося от менингита в поселке Ярославский. Об этом РИА Новости сообщили в региональном минздраве.
3 мая ребенок умер в поселке городского типа Ярославский. По предварительным данным следственного управления СК РФ по Приморскому краю, причиной мог стать менингит. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
«Девочка выписана. Через несколько дней планирует пройти курс вакцинации», — цитирует СМИ источник.Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, кого может убить менингит за один день.