Туриста растерзал медведь-гризли в нацпарке США

08 мая 2026, 11:28

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

В национальном парке Глейшер (штат Монтана, США) нашли тело туриста, погибшего, предположительно, в результате нападения медведя-гризли. Об этом сообщает Daily Mail.





Тело с характерными для нападения хищника травмами обнаружили в среду в 12 часов дня. Сотрудники природоохранных и правоохранительных органов оценивают ситуацию и выясняют, не представляет ли медведь угрозу для других посетителей. По данным администрации парка, останки находились примерно в 2,5 милях вверх по тропе Маунт-Браун, приблизительно в 50 футах от маршрута — в густом лесу с поваленными деревьями.



Личность погибшего не раскрывается. Тропу, где предположительно произошло нападение, закрыли для посещения. Службы парка определяют дальнейшие меры по мониторингу поведения диких животных.



Посетителей призывают не заходить на закрытые участки. В 2023 году в парке обитало около 300 медведей.



