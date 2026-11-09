23 управляющие компании Пушкинского полностью удовлетворяют запросам жителей

09 ноября 2026, 20:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский сегодня работают 35 управляющих организаций. По итогам их деятельности за третий квартал число обращений от жителей сократилось на 20%, а 23 компании полностью удовлетворяют запросам граждан.





Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, отметив, что в перспективе планируется привести в соответствие со стандартами качества работы все УК и обеспечить прозрачность их деятельности для жителей.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Работа управляющих компаний стала одной из главных тем еженедельного совещания глав округов у губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Также обсуждали доступность и качество социальных услуг в регионе. В Пушкинском округе основное внимание направлено на объекты сферы здравоохранения и образования.

«В этом году в клинической больнице им. проф. В.Н. Розанова начало работу ангиографическое отделение. Завершён капремонт амбулатории №7, готовится к сдаче новая поликлиника в проезде Розанова на 400 посещений в смену. После реконструкции открылись четыре школы и детсад «Ручеёк» в Пушкине, а на днях стартовал капитальный ремонт одного из корпусов гимназии «Тарасовка» в микрорайоне Звягино», – перечислили в администрации.