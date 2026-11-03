Достижения.рф

В Общественной палате Пушкинского округа представили трёхлетний план работ

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

План работы на предстоящие три года представила Общественная палата Пушкинского округа в ходе своего второго заседания в новом составе. Мероприятие состоялось 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В заседании принял участие глава округа Максим Красноцветов.

«Члены палаты озвучили целый ряд обращений от жителей. Они касались работы жилищно-коммунального хозяйства, тарифов на теплоэнергию, наружного освещения, состояния дорог и общественного транспорта», — говорится в сообщении.
В завершение заседания каждому члену Общественной палаты выдали удостоверение.

Ранее сообщалось, что за последние годы в Пушкинском округе отремонтировали и построили 16 котельных и привели в порядок десять километров теплосетей.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0