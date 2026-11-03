В Общественной палате Пушкинского округа представили трёхлетний план работ
План работы на предстоящие три года представила Общественная палата Пушкинского округа в ходе своего второго заседания в новом составе. Мероприятие состоялось 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В заседании принял участие глава округа Максим Красноцветов.
«Члены палаты озвучили целый ряд обращений от жителей. Они касались работы жилищно-коммунального хозяйства, тарифов на теплоэнергию, наружного освещения, состояния дорог и общественного транспорта», — говорится в сообщении.В завершение заседания каждому члену Общественной палаты выдали удостоверение.
Ранее сообщалось, что за последние годы в Пушкинском округе отремонтировали и построили 16 котельных и привели в порядок десять километров теплосетей.