В Пушкинском округе дали старт новому сезону Единой школьной лиги
Очередной сезон Единой школьной лиги стартовал в Пушкинском округе. Церемонию открытия провели во дворце спорта «Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в мероприятии приняли глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Инна Орлова, председатель местного Совета депутатов Артем Садула, депутат Совета Сергей Батищев и победители Единой школьной лиги прошлого сезона.
«Единая школьная лига набирает обороты. С каждым годом количество участников растет. Такие мероприятия создают хороший фундамент для будущих достижений нашего подрастающего поколения», — сказал Красноцветов.Спортивный проект запустили в ряде округов Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва в 2024 году. Сейчас он охватывает всё Подмосковье. В новом сезоне в рамках школьной лиги ученики пятых-одиннадцатых классов будут соревноваться в пяти видах спорта: шахматах, баскетболе 3×3, волейболе, футзале и настольном теннисе.