В Пушкинском ремонтируют главную канализационно-насосную станцию
В городском округе Пушкинский продолжается масштабная реконструкция системы водоотведения. Модернизация проводится по двум направлениям, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Продолжаются работы на участке от КНС№27 до реки Серебрянки в районе дома №57 на Московском проспекте. Параллельно приводят в порядок саму канализационно-насосную станцию. Там завершился ремонт стены между приёмным отделением и машинным залом.
Объект посетил глава округа Максим Красноцветов.
«Благодаря проведённым работам и смене обслуживающей организации станция работает стабильно и надёжно. Обновлено шесть насосов, проведена замена запорной арматуры, фильтров и обратных клапанов. Сегодня любой технологический сбой может быть устранён без прекращения работы основного оборудования», – отметил Красноцветов.
КНС№27 – главный элемент системы водоотведения округа. Через неё проходит в среднем 35 000 кубометров сточных вод в сутки. К основному трубопроводу подключено более 700 многоквартирных домов в микрорайонах Клязьма, Мамонтовка, Заветы Ильича, в населённых пунктах Братовщина, Правдинский, Тишково и Зелёный Городок. От стабильной работы коллектора зависит качество коммунальных услуг для 100 000 жителей.