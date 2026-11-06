В Пушкинском ремонтируют главную канализационно-насосную станцию

06 ноября 2026, 22:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский продолжается масштабная реконструкция системы водоотведения. Модернизация проводится по двум направлениям, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Продолжаются работы на участке от КНС№27 до реки Серебрянки в районе дома №57 на Московском проспекте. Параллельно приводят в порядок саму канализационно-насосную станцию. Там завершился ремонт стены между приёмным отделением и машинным залом.



Объект посетил глава округа Максим Красноцветов.

«Благодаря проведённым работам и смене обслуживающей организации станция работает стабильно и надёжно. Обновлено шесть насосов, проведена замена запорной арматуры, фильтров и обратных клапанов. Сегодня любой технологический сбой может быть устранён без прекращения работы основного оборудования», – отметил Красноцветов.