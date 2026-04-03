24 коллектива стартуют в конкурсе Молодёжного проекта «Театральный поединок»

03 апреля 2026, 17:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье 4 апреля стартует конкурсная программа весенней серии игр Молодёжного проекта «Театральный поединок». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Кастинг ранее провели в трёх городах региона – Яхроме, Видном и Электростали. Участники познакомились с педагогами проекта и друг с другом, побывали на мастер-классах по актёрской импровизации и сформировали команды.

«Игры весенней серии пройдут в Дедовске, Обухове и Одинцове. В 12 межгородских поединках будут участвовать 24 молодёжных театральных коллектива. Предварительно участники проекта получили от организаторов видеоматериалы для подготовки и изучения правил игры. В марте в каждый из театральных коллективов приезжали тренеры и педагоги проекта, чтобы подготовить ребят к конкурсной программе», – рассказали в ведомстве.