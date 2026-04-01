Коломенская галерея «Дом Озерова» приглашает оценить экспериментальный фотопроект
В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 9 апреля откроется экспериментальный фотопроект «Цвет в кадре». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Посетителей пригласят окунуться в мир цвета, открывающий новые горизонты восприятия художественной фотографии.
«В центре экспозиции – только цвет как мощный инструмент выразительности, способный трансформировать восприятие, сформировать неповторимую атмосферу каждого снимка. Цвет – это универсальный язык, с помощью которого художник создаёт послания, задаёт настроение и формирует эстетическую ценность произведения», – отметили в министерстве.Выставка продолжит работу до 17 мая. Подробную информацию можно найти на сайте галереи «Дом Озерова».