Международный день птиц в подмосковных парках отметили порядка 1000 человек

02 апреля 2026, 21:36

В 53 подмосковных парках 1 апреля прошло тематическое мероприятие «Пернатые в парке», приуроченное ко Всемирному дню птиц. Участниками стали около 1000 человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Гости проявили творческие способности на мастер-классах по изготовлению кормушек, присоединились к тематическим викторинам, побывали на лекциях и театральных постановках.Так,желающие посетили мастер-класс по аппликации и лекцию «Крылья надежды», проявили смекалку на тематической викторине.в Воскресенске театр ростовых кукол «Софит» выступил со спектаклем-сказкой «Проделки вредной вороны».провёл урок по созданию кормушки для птиц. Асостоялись лекция «Удивительный мир птиц» и мастер-класс по созданию кормушек.Мероприятия организовали при информационной поддержке Миникульттуризма Московской области и «МосОблПарка».