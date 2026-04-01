Объекты культуры Подмосковья войдут в туристический маршрут «Россия Льва Толстого»

01 апреля 2026, 22:45

В этом году планируется подать заявку на включение туристического маршрута «Россия Льва Толстого» в реестр национальных туристических маршрутов. Готовится и подача заявки от Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Проект приурочен к празднованию 200-летия великого писателя в 2028 году. Регион подготовил масштабную программу интеграции в него.



Во Всероссийском комплексном экскурсионно-туристическом маршруте «Россия Льва Толстого» Подмосковье представлено историческими усадьбами и городами, связанными с творчеством и личной жизнью Толстого. Так, кольцевой маршрут «Толстовское Подмосковье» связывает московскую усадьбу писателя «Хамовники» с такими знаковыми местами, как усадьбы Шахматово и Боблово, музей-заповедник Петра Чайковского в Клину. В программу включены экскурсии по Коломне, Зарайску, Серпухову, Звенигороду и Сергиеву Посаду.



«Для Московской области этот проект – возможность показать неразрывную связь между великими именами русской литературы и историческими ландшафтами, вдохновлявшими Толстого на создание мировых шедевров», – отметили в министерстве.