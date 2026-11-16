Центр крови Подмосковья ждёт доноров трёх положительных групп

16 ноября 2026, 14:07

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова пригласила на донацию людей с I, II и III положительными группами крови. Регулярная сдача помогает поддерживать запасы для пациентов больниц. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







Стать донором может совершеннолетний человек без медицинских противопоказаний. Для сдачи крови понадобятся оригинал паспорта и СНИЛС. Если в паспорте нет отметки о постоянной регистрации в одном из регионов России, нужно взять с собой документ о временной регистрации. Донору предоставят компенсацию на питание в размере 1106 рублей, справку для освобождения от работы в день донации и дополнительный оплачиваемый день отдыха.



Центр на улице Металлургов, 37А в Москве принимает посетителей ежедневно с 8:00 до 14:00. С понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 работают отделения в Подольске на улице Кирова, 9, в Орехово-Зуеве на улице Барышникова, 13/5, в Наро-Фоминске на улице Школьной, 1 и в Люберцах на Октябрьском проспекте, 64.



В Щёлкове на улице Новая Фабрика, 8 и в Воскресенске на Больничном проезде, 5 доноров ждут с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00. Отделение в Ногинске на улице Октябрьской, 85д принимает посетителей в понедельник, среду, четверг и пятницу в те же часы. В Сергиевом Посаде отделение на Новоугличском шоссе, 62а открыто с понедельника по среду с 9:00 до 12:00. В Серпухове сдать кровь можно по понедельникам и средам с 9:00 до 12:00 по адресу: улица Комсомольская, 4, помещение 2.



17 ноября доноров приглашают в ДК «Октябрь» в Павловском Посаде по адресу: улица Герцена, 15. Акция пройдёт с 9:00 до 12:00, предварительная запись не нужна. 18 ноября сдать кровь можно в молодёжном центре Электростали на улице Карла Маркса, 23. Запись на сайте открыта с 12:00.



19 ноября акция состоится в ФСК «Салют» в Долгопрудном на улице Ракетостроителей, 4. Запись на сайте откроется 17 ноября в 12:00. Обе акции продлятся с 9:00 до 12:00. Для доноров Электростали и Долгопрудного работают чаты во «ВКонтакте».