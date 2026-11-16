В Подмосковье подали 139 заявок на премию «Безграничные возможности»

16 ноября 2026, 13:44

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Жители и организации Подмосковья направили 139 заявок на региональный этап конкурса-премии «Безграничные возможности» к 16 ноября. Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин выразил уверенность, что проекты участников вдохновят экспертов и жителей региона. Об этом информирует Министерство социального развития Московской области.