В Подмосковье подали 139 заявок на премию «Безграничные возможности»
Жители и организации Подмосковья направили 139 заявок на региональный этап конкурса-премии «Безграничные возможности» к 16 ноября. Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин выразил уверенность, что проекты участников вдохновят экспертов и жителей региона. Об этом информирует Министерство социального развития Московской области.
Приём заявок продлится до 30 ноября. Участники могут рассказать о личных достижениях и представить проекты, направленные на создание равных возможностей для людей с инвалидностью.
Организаторы приглашают к участию семьи, предпринимателей, общественные организации, учреждения, команды, людей с инвалидностью и органы местного самоуправления. Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте безграничные-возможности.рф.
Конкурс 2026–2027 годов охватывает 12 номинаций в двух направлениях: «Люди без границ» и «Норма жизни». Работы оценят специалисты в области образования, спорта, культуры и реабилитации, а также представители общественных организаций. Люди с инвалидностью составят не менее половины экспертной команды.
Региональные эксперты рассмотрят заявки с 1 по 20 декабря. Следующий этап отбора пройдёт с 10 января по 10 февраля 2027 года. Финал и награждение победителей запланировали на 21–23 апреля 2027 года.
Конкурс организует Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере при координации Минтруда России. За подмосковный этап отвечает региональное министерство социального развития.
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