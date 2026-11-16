Главную ёлку страны нашли в лесу под Клином

16 ноября 2026, 14:22

оригинал Фото: пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации

На Соборной площади Кремля к Новому году установят 95-летнюю ель из Клинского городского округа. Дерево нашли в Воронинском участковом лесничестве. Об этом информирует пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации.