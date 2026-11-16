Главную ёлку страны нашли в лесу под Клином
На Соборной площади Кремля к Новому году установят 95-летнюю ель из Клинского городского округа. Дерево нашли в Воронинском участковом лесничестве. Об этом информирует пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации.
Высота ели достигает 27 метров, диаметр ствола — 72 сантиметров. У дерева густая крона правильной пирамидальной формы. Поиски главной ёлки к празднованию 2027 года шли летом и осенью. Комиссия осмотрела 20 деревьев и проехала около 3 тысяч километров. Специалисты обращали внимание на внешний вид и состояние елей, их способность выдерживать мороз, ветер и перепады температуры.
В Подмосковье главную новогоднюю ёлку страны выбирают с 2007 года. В Клину её нашли во второй раз: первое дерево из этого округа украсило Кремль в 2010 году. Спилить выбранную ель планируют 7 декабря.
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