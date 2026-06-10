25% рабочих мест в российских индустриальных парках создано в Подмосковье

10 июня 2026, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные индустриальные парки стали точкой притяжения бизнеса. Число предприятий-резидентов уже превысило там 1500, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.







Всего в индустриальных парках региона работают около 77 000 специалистов.



Таким образом, каждое четвёртое рабочее место в российских индустриальных парках создано на одной из наших площадок. С начала года уже привлекли 64 новых резидента, которые планируют создать более 2500 рабочих мест. Планируется сохранять лидерство региона в этой области, отметила Зиновьева на мероприятии «Бизнес-Фест Сбера» в Мытищах.



Она напомнила, что уровень заполняемости государственных индустриальных парков Подмосковья составляет 90%. В этом году в Московской области планируют завершить строительство инфраструктуры пяти новых ГИП.