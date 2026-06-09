Создание инфраструктуры пяти индустриальных парков Подмосковья завершат в этом году

09 июня 2026, 19:58

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области создают сеть государственных индустриальных парков для размещения новых производств и развития промышленной инфраструктуры региона. Завершить строительство инфраструктуры пяти таких объектов планируют до конца года, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Индустриальные парки Подмосковья формируют по принципу «всё включено». На одной площадке объединяют производственные пространства, инженерную и транспортную инфраструктуру, объекты образования и общежития для сотрудников.

«Мы видим высокий спрос бизнеса на готовую промышленную инфраструктуру. В июне завершим создание инфраструктуры в государственных индустриальных парках «Титан» и «Импульс», в июле – в ГИП «Ключ», в сентябре – в ГИП «Союз», а в декабре – в ГИП в Сергиевом Посаде. Эти площадки создаются по принципу «5 в 1». Инвесторы смогут максимально быстро приступить к реализации проектов», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.