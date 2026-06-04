Подмосковную практику роботизации в логистике расширят на федеральном уровне
Подмосковную практику по роботизации складов и логистических комплексов в формате «5 звёзд» планируют расширить на другие регионы. Этот подход получил высокую федеральную оценку и может быть масштабирован, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Опытом Подмосковья в развитии роботизации производственного и логистического секторов зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева поделилась на открытии завода по производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения компании «Семаргл». Его запустили на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт‑Петербург».
«Повышение уровня роботизации – проект в масштабах всей страны, и каждый регион подходит к его реализации с учётом локальной специфики, возможностей и задач. Подмосковье – в числе лидеров по уровню роботизации и на первом месте – по вводу складской и производственной недвижимости. Уже построено 9,5 млн квадратных метров складов, ещё 5,5 – в процессе строительства. Поэтому для нас развитие роботизации тесно связано с логистикой», – отметила Зиновьева.Чтобы понять, как повысить эффективность логистического и складского сегмента с помощью роботизации, специалисты Мининвеста проанализировали складские операции и вывели пять типов основных задач. Принятый стандарт роботизации складских комплексов «5 звёзд» позволяет автоматизировать от трёх до всех пяти операций, в зависимости от размеров складских площадей.
Новые склады также будут строить по стандарту. На небольших складах должны быть роботизированы три операции, а на складах от 100 000 «квадратов» – все пять. Так, полной автоматизации удалось добиться в логокомплексах «Глория Джинс» и «Магнит» в Подольске. Компании автоматизировали пять из пяти стандартных операций. Это позволило сократить время протекания процессов и число работников, необходимых на каждом из этапов операций.