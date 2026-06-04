Подмосковную практику роботизации в логистике расширят на федеральном уровне

04 июня 2026, 21:47

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковную практику по роботизации складов и логистических комплексов в формате «5 звёзд» планируют расширить на другие регионы. Этот подход получил высокую федеральную оценку и может быть масштабирован, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Опытом Подмосковья в развитии роботизации производственного и логистического секторов зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева поделилась на открытии завода по производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения компании «Семаргл». Его запустили на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт‑Петербург».

«Повышение уровня роботизации – проект в масштабах всей страны, и каждый регион подходит к его реализации с учётом локальной специфики, возможностей и задач. Подмосковье – в числе лидеров по уровню роботизации и на первом месте – по вводу складской и производственной недвижимости. Уже построено 9,5 млн квадратных метров складов, ещё 5,5 – в процессе строительства. Поэтому для нас развитие роботизации тесно связано с логистикой», – отметила Зиновьева.